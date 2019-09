D’autres évêques encouragent à manifester

Dans un communiqué, l’évêque du Puy-en-Velay Mgr Luc Crepy appelle à agir :

Que chacun trouve la manière la plus juste, dans le respect et la bienveillance, de faire connaître les dangers que comportent ces textes de loi et d’exprimer ses objections et son désaccord envers un projet législatif qui porte atteinte à certains fondements essentiels de notre humanité et légitime la toute-puissance « d’un système technicien ».

L’évêque de Grenoble, Mgr de Kérimel, est sur la même ligne :

Parce que les enfants sont l’avenir de l’humanité,

Parce qu’elle dit « oui » à la vie,

Parce qu’elle dit « oui » aux droits des enfants

à être éduqués par leur papa et leur maman,

Parce qu’elle sait l’importance des racines familiales et de la filiation,

Parce qu’elle est au service de l’humain,

et s’engage pour un monde plus humain,

Parce qu’elle est au contact quotidien avec les personnes broyées par la toute-puissance de la technique, du marché, et des désirs illimités,

Parce qu’elle promeut l’écologie intégrale qui ne dissocie pas le bien de l’humanité du bien de l’environnement,

L’Église catholique, à travers ses pasteurs et un certain nombre d’associations de fidèles, dit « non » à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, comme elle dit « non » à la recherche sur les embryons, et encore « non » à la création de chimères.

Les enjeux sont trop importants pour que l’Église reste muette.

En s’exprimant ainsi, elle travaille activement à ouvrir un avenir plus serein à la société.

C’est pourquoi j’encourage les chrétiens à agir et à promouvoir une vision de l’être humain respectueuse de chacun et de l’avenir de l’humanité. Chacun discernera en conscience le genre d’action à mener : auprès des députés de sa circonscription, ou en manifestant le 6 octobre prochain, ou encore par d’autres actions menées dans un esprit évangélique et le respect des lois.