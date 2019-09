Les sandales de Sainte-Marie de la Garde

Les sandales du monastère Sainte Marie de la Garde (Saint-Pierre de Clairac)… sont à la Une du site de l’Agence France Presse.

Cette fondation bénédictine réalisée en 2002 par l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux dans le diocèse d’Agen compte aujourd’hui 16 moines et a déjà réalisé de nombreux travaux pour adapter les lieux à la vie religieuse.

La messe y est célébrée en semaine à 6h30 (lue) et 9h30 (chantée), les dimanches et fêtes à 6h30 (lue) et 10h00 (chantée). Les Vêpres sont chantées chaque jour à 17h30.

Entre deux prières, la quiétude du monastère de Sainte-Marie-de-la-Garde, dans le Lot-et-Garonne, est parfois troublée par le bruit de machines. Depuis 2003 ces moines bénédictins se sont en effet lancés dans la production de sandales en cuir #AFP pic.twitter.com/zmw0plbCBC — Agence France-Presse (@afpfr) September 19, 2019

