Des LGBT portent plainte contre l’abbé Pagès…

Dans un communiqué daté du 25 septembre, Mousse, « association de lutte contre les discriminations liées au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle », et Stop homophobie, « association de lutte contre les discriminations et haine anti-LGBT », annoncent qu’elles « portent plainte avec constitution de partie civile […] contre l’Abbé Guy Pagès pour diffamation, injure et incitation à la haine à raison de l’orientation sexuelle. L’Abbé Pagès avait multiplié sur son compte twitter les propos à l’encontre des personnes LGTBQ ». C’est La énième attaque contre l’abbé Pagès que nous assurons de notre soutien total. On peut (et l’on devrait) exprimer son soutien à l’abbé Pagès en lui laissant un message ici !