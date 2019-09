« Que tout genou fléchisse » devant la Sainte Eucharistie

Nos confères et amis italiens, La Fede Quotidiana, Stilum Curiæ de Marco Tosatti, La Nuova Bussola Quotidiana, et bien d’autres ont soutenu les efforts d’un comité « Unis avec Jésus Eucharistie », organisé pour réclamer des pasteurs de l’Église la réception de la communion sur les lèvres, et si possible à genoux. Autrement dit pour réclamer le droit, car l’instruction Memoriale Domini, du 29 mai 1969, a permis la communion dans la main – qui se distribuait sans autorisation un peu partout – à titre seulement d’« exception » : la communion traditionnelle restait et reste théoriquement la règle dans toute l’Église, Rome s’en remettant au jugement des Conférences épiscopales pour permettre la communion dans la main. Mais, comme on sait, l’exception est depuis longtemps devenue la norme, la grande majorité des Conférences ayant adopté ce nouveau mode de réception de la communion. Elle est même parfois même pratiquement obligatoire.

« Unis avec Jésus Eucharistie » va tenir un congrès à Rome, le 5 octobre, à la veille de l’assemblée du Synode sur l’Amazonie, pour faire connaître au maximum de cette requête : revenir à la discipline traditionnelle de l’Église et au respect de la Sainte Eucharistie. Y donneront des conférences le cardinal Raymond Burke, le cardinal Albert Malcolm Ranjith, qui fera à cette occasion sa “rentrée”, sur la pointe des pieds, dans les combats d’Église, Mgr Athanasius Schneider, auteur de Corpus Christi. La communion dans la main au cœur de la crise de l’Église, (Contretemps, 2014), Monseigneur Nicola Bux, le professeur Gotti Tedeschi, ancien président de l’IOR, la banque vaticane, et une série d’autres personnalités, comme Don Federico Bortoli, un prêtre très connu en Italie, auteur de La distribution de la communion dans la main. Études historiques, canoniques et pastorales (Artège, 2019).

Le comité italien a lancé une pétition pour que la règle redevienne la règle – ce qui, hors de l’Église conciliaire, ne serait pas trop demander… – et a déjà obtenu plus de 10 000 signatures…