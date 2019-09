Rome : « Appel aux anges » des catholiques

Environ deux cent catholiques laïcs du monde entier se réuniront aujourd’hui devant le château Saint-Ange pour adresser un « Appel aux anges » à la veille du Synode sur l’Amazonie qui s’ouvrira au Vatican le 6 octobre prochain. Les participants à l’événement font partie d’une coalition internationale appelée Acies Ordinata, qui a déjà organisé une manifestation le 19 février dernier sur la Piazza San Silvestro ayant comme thème « En silence pour briser le mur du silence ». Cet événement aura également lieu en silence, entre 15 et 16 heures de l’après-midi, et se terminera par le chant collectif du Credo. Les participants sont membres d’associations, de groupes et blogues parmi les plus connus dans la défense de la foi et de la morale de l’Église.

Voici le texte du communiqué de presse publié par les organisateurs.

Seigneur, congrega nos de nationibus (Ps 105, 47) !

Il s’agit d’un rassemblement de laïcs catholiques, venus de différents pays, avant tout pour demander au Seigneur de réunir tous ceux qui militent pour la bonne cause, afin de former une seule et même armée contre les ennemis de Dieu et de l’Église.

Sur cette place, nous voulons offrir l’expression symbolique mais réelle de notre volonté de résister et de ne pas reculer dans le combat à mener pour la défense de la Foi, mais notre rassemblement va au-delà des limites de ce lieu et de cette journée : il entend réunir tous les fils de l’Église militante qui s’unissent à nous par la pensée et la prière.

Les ennemis ont pénétré au sein de la citadelle et se mettent à vénérer les idoles jusque dans le sanctuaire « ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est » (Exorcisme de Léon XIII). Au pied du château Saint-Ange, la forteresse qui défendit la Papauté en maintes occasions au cours de son histoire, nous invoquons les Anges, et en particulier saint Michel, prince des milices célestes, afin qu’ils protègent les défenseurs de l’Église et de la civilisation chrétienne et mettent en fuite leurs ennemis.

La confusion, qui est la fumée de Satan, a envahi le champ de bataille. Pour vaincre les forces du néant, il nous faut la pureté de la doctrine, la clarté des paroles, la fermeté de l’exemple, l’accord de l’âme et des œuvres, parce que, comme l’enseigne saint Paul « Si la trompette produit des sons confus, qui se préparera au combat ? » (1 Cor 14, 8).

Pour que cela advienne, nous demandons à la Vierge Marie, Reine des Anges, de faire de nous, à son image, aujourd’hui et toujours, une Acies ordinata (Cantique des Cantiques 6, 3; 6, 9), une armée prête à combattre, avec cette sérénité que seule procure la paix du Christ, cette paix qui habite nos cœurs et que nous souhaitons voir s’étendre au monde entier.

Rome, 28 septembre 2019, vigile de la Fête de saint Michel Archange