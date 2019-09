D’autres évêques encouragent à manifester le 6 octobre

Sur Twitter, l’évêque de Beauvais, Mgr Benoît-Gonnin, déclare :

Récemment, je vous ai fait part de mon inquiétude face à la gravité de la situation que suscite et que va engendrer le vote de la loi bioéthique actuellement débattue à l’Assemblée Nationale. Je vous disais : « que chacun se réveille, s’informe, discerne, et agisse selon ses convictions et ses disponibilités. » Aujourd’hui, je renouvelle mon invitation pressante, et, bien que ne pouvant pas moi-même y assister, j’encourage à participer à la manifestation du 6 octobre. Face aux manipulations et autres formes « d’enfumage », elle sera une occasion majeure pour manifester la désapprobation devant une loi qui bouleversera gravement la vision de l’homme et la vie sociale, quand bien même ses effets ne se feront que progressivement sentir.