Une messe d’obsèque pour celui qui a signé la loi sur l’avortement

Message de Mgr de Moulins-Beaufort, à l’occasion du décès de Jacques Chirac :

La Conférence des évêques de France présente ses respectueuses condoléances à Mme Jacques Chirac et aux membres de sa famille, et les assure de la prière des évêques de France pour le Président Chirac comme pour celles et ceux qui sont aujourd’hui dans le deuil.

Le Président Jacques Chirac a marqué les Français par son énergie, son goût du contact humain, sa capacité à affronter l’adversité. Au-delà de son bilan politique, dans la longue durée de sa carrière, il a incarné, de manière singulière, une certaine attitude française devant les défis créés par la crise économique, les transformations du monde avant et après 1989, en Europe et sur les autres continents, les choix de société rendus possibles et nécessaires par les évolutions techniques.

La Conférence des évêques s’unira à la messe des obsèques du Président Chirac, s’associant volontiers aux siens et à tous les Français, pour faire mémoire de son service généreux de son pays et pour le confier à la lumière du Dieu de miséricorde qui voit le fond des cœurs.