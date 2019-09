Les horaires du Centre Culturel Chrétien Saint-Paul (Paris)

Un lecteur nous invite à diffuser les horaires des messes célébrées par les prêtres de l’Institut du Bon Pasteur au Centre Culturel Chrétien Saint-Paul (12 rue Saint-Joseph à Paris – Métro Bourse)

Dimanche et fêtes : 9h, 10h, 11h15 (Grand’Messe) et 19h

Lundi à vendredi : 8h, 12h30 et 19h (Vacances seulement 19h)

Samedi : 19h

Chapeler : du lundi au vendredi 18h30

Les conférences et activités du Centre Saint-Paul reprennent. Mercredi 2 octobre aura lieu une conférence sur les Anges gardiens : Quelle aide peuvent-ils nous apporter ? à 20h, par l’abbé Jean-François Billot, IBP (précédée d’une messe chantée)

Centre Saint-Paul (Paris)