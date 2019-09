États-Unis : la « forme extraordinaire » en forte progression

Un article du National Catholic Register du 28 septembre dernier, apporte des informations très encourageantes sur la progression de la « forme extraordinaire » aux États-Unis. C’est ainsi que le nombre de lieux où la messe selon cette forme est célébrée, a plus que doublé en six ans, passant de 235 (en 2007, année du motu proprio Summorum Pontificum) à 475 (en 2012). Le petit missel bilingue latin-anglais publié par la Coalition in Support of Ecclesia Dei, et destiné à aider les personnes qui découvrent la forme extraordinaire, est vendu chaque année à environ 10 000 exemplaires…