Mgr Lacombe nommé administrateur du diocèse de Bordeaux

Mgr Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire de Bordeaux, a été nommé administrateur de ce même diocèse suite à la démission du cardinal Ricard, après 18 années. En attendant sa nomination à la tête du diocèse, comme Mgr Aveline à Marseille ?

Né à Montpellier en 1966, formé en science économique et aux relations humaines avant d’être ordonné prêtre en 2001, Mgr Lacombe présente ses fonctions aux fidèles du diocèse de Bordeaux :

La mission d’Administrateur diocésain que je viens de recevoir, suite à l’élection par le Collège des consulteurs, est un service sur une durée que nous espérons courte.

C’est une grande joie que d’avoir débuté mon ministère épiscopal dans le diocèse de Bordeaux aux côtés du Cardinal Jean-Pierre Ricard depuis un peu plus de 3 ans. C’est donc avec tristesse que je le vois quitter la Gironde, mais aussi je suis heureux de savoir qu’il va poursuivre sa mission de pasteur dans la vallée de la Durance et à Rome. En le remerciant chaleureusement, j’ajoute que j’ai beaucoup appris à la fois de lui et du lien régulier avec vous et l’ensemble des Girondins. C’est vous qui m’avez formé et appris à aimer la Gironde. Je commence à mieux la connaître, et c’est toujours une grande joie tant de retrouver les personnes et lieux connus que d’en découvrir de nombreux autres.

Ma mission est celle d’administrer le diocèse sans innovation particulière durant la vacance du siège, c’est-à-dire pendant l’attente du nouvel archevêque. On dit généralement ‘conduite courante’. Je remercie Mgr Le Vert, les prêtres, diacres, religieux, laïcs en mission ecclésiale et autres responsables pastoraux de poursuivre leur mission.

Le départ de l’archevêque amoindrit quelque peu la vie diocésaine, notamment par la cessation de certaines charges ou conseils. Mais le Cardinal Ricard nous laisse de belles perspectives pastorales avec notamment le renouvellement et la création d’équipes fraternelles, ainsi que la mise en place des diaconies de secteur. Que le souffle de l’Esprit nous encourage dans ces orientations !

En poursuivant nos activités pastorales selon les charismes et appels reçus, notre attitude spirituelle est proche de celle de l’Avent qui marque une attente et une espérance. Nous aurons la joie de témoigner notre gratitude au Cardinal Ricard le 20 octobre prochain. Par ailleurs, nous confions au Père le discernement du nouvel archevêque qui nous sera envoyé et nous demandons la disponibilité du cœur pour accueillir ce pasteur le moment venu.

Je vous donne rendez-vous pour le Festival des familles du 11 au 13 octobre et pour la messe d’action de grâce du Cardinal le dimanche 20 octobre à 16h à la cathédrale.

Sous la protection de la Vierge Marie et de Saint-André, je vous dis ma proximité dans la prière et la mission, bien fraternellement dans le Christ,

+ Bertrand Lacombe

Administrateur du diocèse de Bordeaux