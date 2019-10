Cardinal Zen : le Vatican a trahi les croyants chinois

Le cardinal Joseph Zen, archevêque émérite de Hong Kong, a critiqué le Vatican dans une interview au journal Welt [2 octobre] pour ne pas avoir commenté les émeutes de Hong Kong. «Malheureusement, il existe des forces au Saint-Siège qui, avec toutes les ressources disponibles, plaident pour une telle Ostpolitik, une politique que le pape François aime également. L’accord (signé entre la Chine et le Vatican) était une erreur, il trahissait l’Église souterraine en Chine », a déclaré le cardinal, rappelant un document datant de juin appelant les fidèles à se joindre à l’Eglise officielle. Mais c’est une Église renégate. « Le Saint-Siège a trahi ceux qui croient, qui ont besoin d’aide, et ne reçoivent rien en retour de Pékin.» Selon le cardinal Zen, le Vatican reste silencieux alors que le monde entier regarde Hong Kong. (…) Selon le cardinal, les communistes ont ruiné la Chine, son peuple et ses valeurs. Le pouvoir et l’argent régissent la Chine d’aujourd’hui. Ce n’est pas un progrès.

Source : Belgicatho, 4 octobre 2019.