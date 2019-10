Dernière revue d’Una Voce Septembre-Octobre 2019

Le numéro 323 de Septembre – Octobre 2019 de la revue Una Voce vient de paraître. Il consacre un nouveau dossier aux Écrivains et la liturgie évoquant les figures deux écrivains Simone Weil (1909 – 1943) et de Christina Campo (1923 – 1977).

Ecoutons ainsi Simone Weil (extrait de La Pesanteur et la grâce, sélectionné par Una Voce)

Le beau est un attrait charnel qui tient à distance et implique une renonciation. Y compris la renonciation la plus intime, celle de l’imagination. On veut manger tous les autres objets du désir. Le beau est ce qu’on désire sans vouloir le manger. Nous désirons que cela soit.

Beauté : un fruit qu’on regarde sans tendre la main ; un malheur qu’on regarde sans reculer.

En tout ce qui suscite chez nous le sentiment pur et authentique du beau, il y a réellement la présence de Dieu. Il y a comme une espèce d’incarnation de Dieu dans le monde, dont la beauté est la marque. Le veau est la preuve expérimentale que l’incarnation est possible. Dès lors tout art de premier ordre est par essence religieux. (C’est ce qu’on ne sait plus aujourd’hui). Une mélodie grégorienne témoigne autant que la mort d’un martyr.