Journée d’Amitié de Notre-Dame de Chrétienté le 16 novembre à Paris

Un lecteur nous invite à diffuser cette invitation aux Journées d’Amitié Chrétienne pour les cadres et futurs cadres de Notre-Dame de Chrétienté :

Journée d’Amitié Chrétienne



Église Sainte Odile – 2 av Stéphane Mallarmé – 75 017 PARIS

Autour du thème du pèlerinage 2020 : “Saints-Anges, protégez-nous dans les combats”,

la Journée d’Amitié Chrétienne sera l’occasion de présenter les trois jours de marche tournés vers les anges, leur identité, leur rôle et notre lien avec eux.

Puis, pour élargir notre réflexion vers l’action au quotidien, nous aurons le plaisir d’accueillir, autour d’une table ronde sur le thème

“Politiques, syndicats et entreprises : est-il encore possible d‘agir pour le bien commun ?“