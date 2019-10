Journée Mariale à Paris le 12 octobre

Un lecteur nous invite à annoncer la journée mariale avec la Fraternité Saint-VIncent Ferrier à l’église Saint-Roch à Paris ce samedi 12 octobre

« Aimez la sainte Vierge et faites-la aimer ! » (Padre Pio)

À l’invitation de l’abbé Thierry Laurent, curé de Saint Roch (Paris 1er), le Père Jourdain-Marie Groetz de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier prêchera une journée mariale le samedi 12 octobre 2019.

Programme :

9 h 30 : rendez-vous à l’église Saint Roch (métros Tuileries et Pyramides), puis conférence sur “Le saint Rosaire, arme pour le combat spirituel “

11h chapelet et temps libre (confessions, entretiens)

11 h 30 : Messe solennelle en honneur de la Vierge Marie

13 h 00 : Pique-nique tiré du sac

14 h : chapelet et temps libre (confessions, entretiens)

14 h 30 : conférence : “Comment bien prier le saint Rosaire ?”

15 h 30 : vente de livres

16 h : Procession mariale dans l’église, salut du Très Saint Sacrement et consécration de la paroisse

17 h : fin

Enseignements et activités adaptés pour les enfants à et les adolescents ; garderie et jeux pour les tout-petits.