Brèves: Changement d’horaire des messes en forme extraordinaire à Tours

Un lecteur nous signale que les horaires des messes célébrées en forme extraordinaire à Tours ont changé il y a quelques semaines :

La messe est célébrée les dimanches et fêtes à 10h15, en semaine le lundi à 19h00, le mardi à 9h00, le mercredi à 6h45 et 19h00, le jeudi à 9h00, le vendredi à 9h00 et 19h00 (1er vendredi du mois à 20h00), le samedi à 11h00 en l’église Saint-Pierre Ville (rue Avisseau) à Tours. La messe est célébrée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre les abbés Vianney Le Roux et Cyrille Perret.

