Le domaine de l’abbatiale de Pontigny est à vendre

L’abbaye de Pontigny est un ancien monastère de l’ordre cistercien. Fondée en 1114, au nord de la Bourgogne, aujourd’hui dans la commune de Pontigny, dans le département de l’Yonne, elle est la deuxième des quatre premières filles de Cîteaux. Sa célébrité est due à la fois à son rang au sein de l’Ordre, au prestige de ses protecteurs, de ses hôtes de marque et de ses abbés, à l’importance de sa communauté et de ses possessions, et à la richesse patrimoniale de sa bibliothèque et de son architecture. En revanche, elle est dotée d’une filiation relativement modeste. Fermée à la Révolution française, elle est alors en grande partie détruite ; elle conserve néanmoins la plus grande église cistercienne du monde, qui tient lieu, depuis 1954, de cathédrale à la Mission de France.

Le domaine de l’abbaye est propriété de la région Bourgogne Franche-Comté depuis 2003. Celui-ci comprend l’ancienne abbaye et ses jardins.

L’église abbatiale, toujours affectée au culte catholique, est propriété de la commune de Pontigny.

La région a décidé de se séparer du domaine pour la somme de 1.8 million d’euros.

3 potentiels acquéreurs seraient intéressés par les 6000m2 du domaine.

La commune de Pontigny et l’association des amis des l’abbaye craignent que les lieux soient dénaturés. Ils avaient plusieurs idées de projets mais n’ont pas les ressources suffisantes. La région a déclaré qu’un cahier des charges strict et précis devra être respecté afin d’assurer la préservation du site classé parmi les tous premiers monuments historiques.