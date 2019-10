Ils ont trouvé un évêque français favorable au mariage des prêtres

Ils ont été cherché loin et l’on sent le cri de victoire du quotidien Ouest-France :

Ordonné prêtre en 1943, Georges-Hilaire Dupont est l’évêque le plus âgé de France. Il aura bientôt 100 ans. À la retraite depuis 1997, il porte un regard critique sur l’Église d’aujourd’hui. Favorable au mariage des prêtres, il l’appelle à vivre avec son temps…

Mgr Georges-Hilaire Dupont, né le 16 novembre 1919, est le doyen des évêques catholiques français. Il fut évêque de Pala au Tchad.

Ordonné prêtre le 9 mai 1943 pour les oblats de Marie-Immaculée, il est le premier évêque de Pala au Tchad le 16 janvier 1964, et consacré le 1er mai suivant. Il participe au concile Vatican II, et se retire le 28 juin 1975. Après avoir exercé comme simple prêtre à Rouen et Bollène, il prend sa retraite en 1997 tout en acceptant la charge de curé de Pila-Canale en Corse. Il a défendu, en Afrique, l’utilisation de la farine de mil pour confectionner l’hostie eucharistique (le Code de droit canonique de 1983, canon 924§2, déclare qu’elle doit être « de pur froment »), ce qui lui a valu une réprimande du Saint-Siège.