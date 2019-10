31è anniversaire de l’érection canonique de la Fraternité Saint-Pierre

Le 18 octobre 1988, la Commission Pontificale Ecclesia Dei érigeait la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre en société cléricale de vie apostolique de droit pontifical conformément à la norme des préceptes du droit canonique.

A la rentrée 2019, la Fraternité Saint-Pierre a reçu 48 nouveaux séminaristes dans ses 2 séminaires. En France, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre ont été appelés dans deux nouveaux diocèses : Clermont (à Clermont-Ferrand) et Nanterre (Le Plessis Robinson). Ce 19 octobre, 15 séminaristes prendront la soutane et seront tonsurés au Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (Allemagne) et 8 au Séminaire Our Lady of Guadalupe de Denton (Etats-Unis).

Ad multos annos !

Fraternité Saint-Pierre