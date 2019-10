L’Institut du Christ Roi achète une église en Irlande

Après la fermeture récente de l’église presbytérienne Fortwilliam et Macrory à Belfast (Irlande du nord), l’Institut du Christ Roi vient d’en faire l’acquisition avec la bienveillance de Mgr Noel Treanor, évêque de Down et Connor. Depuis 2009, l’Institut du Christ Roi assure une messe dominicale régulière en l’église Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Belfast (Irlande du Nord).

Depuis 2006, un prêtre de l’Institut du Christ Roi, le chanoine Lebocq, réside de manière permanente en Irlande et est assisté aujourd’hui de 2 autres prêtres. L’Institut est présent dans 4 diocèses irlandais : Limerick, Galway, Ennis (diocèse de Killalœ), Belfast (diocèse de Down et Connor).

