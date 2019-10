[Photos] La rentrée du Séminaire Saint Vincent de Paul de Courtalain

Le Séminaire Saint Vincent de Paul de Courtalain compte cette année près de 40 séminaristes (dont 6 diacres) et 22 professeurs (dont 7 résidents permanents). L’Institut rappelle aussi les particularités de son séminaire sur son site internet :

Afin d’être fidèles à la vocation de l’IBP, les séminaristes de Courtalain reçoivent une formation complète dans le respect de la Tradition et tournée vers l’apostolat du monde actuel, avec ses exigences et ses difficultés propres.

Cette double ambition se concrétise :

par une formation éprouvée par la sagesse de l’Eglise, dans le cadre d’une vie régulière et communautaire, en suivant un cursus philosophique et théologique exigeant de six années, placé sous le principe unificateur de la doctrine de saint Thomas d’Aquin. Les prêtres en charge de l’enseignement, diplômés ou en cours d’études supérieures dans les universités catholiques, s’attachent à transmettre aux séminaristes la rigueur et la beauté de la science divine, étant convaincus que les réponses adéquates aux problèmes de nos contemporains ne se trouvent que dans la sagesse de la grande Tradition théologique de l’Eglise ;

par une formation intellectuelle accompagnée d’une solide formation humaine, à travers l’étude du latin, du grec, des civilisations antiques, de l’histoire ancienne et moderne, ainsi que par l’étude et la pratique de la musique profane et religieuse. Ces fondements sont enrichis grâce à l’intervention régulière de spécialistes dans des domaines transversaux, qui visent à ouvrir l’esprit des futurs prêtres sur des questions particulières : Art, médecine, psychologie, économie, politique, étude des religions non-chrétiennes,etc.

Nos séminaristes sont ainsi munis, aussi bien humainement qu’intellectuellement, pour devenir de véritables pasteurs à l’écoute de tous, fidèles sans compromis à la doctrine du Christ et de l’Eglise.

L’ensemble de la formation est rythmée par une spiritualité liturgique profondément et quotidiennement vécue, centrée sur le Saint-sacrifice de la messe. La pratique constante de la liturgie catholique vise à donner au prêtre un sens aigu du sacré, un amour visible pour le culte divin, et une ardeur apostolique véritable: ni sentimentale ni individualiste, la splendeur de la liturgie traditionnelle est le moyen d’évangélisation le plus efficace et le plus universel.