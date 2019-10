Un appel des Adoratrices du Coeur Royal

Un lecteur nous transmet l’appel des Adoratrices du Coeur Royal :

Toutes ces années de restaurations nous ont permis de finir les toits en 2010, et maintenant le deuxième étage, ainsi qu’une bonne partie du premier étage. Cependant, elles nous ont permis de constater la gravité des désordres structurels au niveau de la façade nord, qu’il nous était impossible d’entrevoir avant les travaux : une sérieuse faiblesse des fondations, ainsi qu’une mauvaise évacuation des eaux usées, qui les ont endommagées ces dernières décennies. Une partie plus fragile du mur s’est d’ailleurs affaissée pendant les travaux, et pouvait laisser craindre un effondrement d’une partie de la maison.

Ces derniers mois, nous avons dû creuser des tranchées autour de la maison, reprendre le système d’évacuation des eaux usées et créer de nouvelles fondations afin que la maison se stabilise. Vous vous en doutez, tout ceci a un coût supplémentaire qui nous oblige a reconsidérer l’ensemble du projet. Ce sont entre 400 000 et 450 000 euros qui manquent à ce jour, et nous voici obligées d’arrêter le chantier de restauration intérieure, étant dans l’impossibilité de payer l’entreprise.