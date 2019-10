Les évêques étatsuniens snobent leurs confrères jugés très proches du pape…

Le mois prochain à Baltimore, l’assemblée plénière d’automne de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (United States Conference of Catholic Bishops– USCCB) aura à élire sa nouvelle équipe dirigeante, notamment le président et le vice président de l’USCCB. Tous les évêques en fonction ont donc adressé au secrétariat de l’USCCB la liste des dix de leurs confrères dans l’épiscopat qu’ils jugent les plus aptes à assumer ces fonctions dirigeantes. Le fait le plus notable dans cette liste, c’est qu’aucun des trois évêques les plus ouvertement favorable au pape François, n’ont obtenu suffisamment de votes pour apparaître dans la liste des dix candidats parmi lesquels l’assemblée plénière fera son choix. Ni les cardinaux Blase Cupich (archevêque de Chicago) ou Joseph Tobin (archevêque de Newark) et pas davantage Robert McElroy (évêque de San Diego) ne figurent dans la liste finale… Certains pourront parler de camouflet. S’il est très probable, comme c’est l’usage, que l’archevêque de Los Angeles, actuel vice président de l’USCCB, sera élu président de l’institution, il va être intéressant de découvrir qui sera le vice président. Sur la liste des neuf élus potentiels qu’il nous a été donnée de lire, il est frappant de constater qu’ils sont pratiquement tous des évêques disons “classiques”…