Nouvel apostolat pour l’Institut du Christ Roi aux États-Unis

L’Institut du Christ Roi est appelé à Waterbury dans le diocèse d’Hartford (Connecticut) à 150 km au nord-est de New-York (Etats-Unis).

L’archevêque de Hartford, Mgr Leonard P Blair, a confié à la paroisse Saint Patrick de Waterbury au soin pastoral du clergé de l’Institut du Christ Roi et Prêtre Souverain. À partir du 27 octobre 2019, l’église Saint Patrick redeviendra une paroisse territoriale et le siège d’un nouvel oratoire, qui accueillera les habitants de tout l’archidiocèse qui souhaitent assister à la messe extraordinaire – communément appelée messe traditionnelle latine – et recevoir les autres sacrements catholiques dans cette même forme. Les paroissiens locaux qui ont assisté à une réunion d’information en septembre ont reçu la nouvelle avec des sourires et des mots de bienvenue pour le nouveau clergé. Depuis 1996, l’Institut est en charge de communautés paroissiales selon la spiritualité de son patron, saint François de Sales, dans quinze diocèses des États-Unis.

Le chanoine Joel Estrada de l’Institut a été nommé curé de Saint-Patrick et recteur de l’Oratoire. Il sera assisté par l’abbé Kevin Kerscher [NDLR: oblat]. La première messe traditionnelle latine à l’église Saint-Patrick sera célébrée le dimanche 27 octobre à 10h30 par le vicaire général de l’Institut, Mgr Michael Schmitz.

L’archevêque Blair a précisé : « Je suis très heureux d’accueillir l’Institut dans l’archidiocèse, non seulement pour son ministère paroissial auprès des personnes attachées à la messe traditionnelle latine, mais également pour son engagement envers la spiritualité sacerdotale de saint François de Sales. Cela enrichira et approfondira sans doute la vie spirituelle des personnes qu’ils servent, ainsi que la vie sacerdotale et la fraternité de tout notre clergé. Je demande la bénédiction de Dieu sur cette nouvelle entreprise et demande à tous d’accueillir chaleureusement le chanoine Joel Estrada à l’église Saint Patrick de Waterbury. »