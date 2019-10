L’Institut du Bon Pasteur aujourd’hui

— Quelle est la muraille de Chine qui « bloque » les évêques français vis-à-vis de l’IBP ? Est-ce la même situation dans les autres pays d’Europe, en Italie, par exemple ?

— La muraille de Chine, c’est un peu vieux jeu. Il y a, pour reprendre une métaphore politique à la mode, un véritable plafond de verre qui empêche les ex-sans-papiers de l’Eglise que nous sommes de nous intégrer normalement dans l’institution. C’est toujours plus facile de prêcher aux Etats, en leur demandant d’accueillir des migrants, que de faire l’effort de vivre cette même ouverture à l’intérieur de la communauté ecclésiale, en accueillant les sans-papiers de l’Eglise trop récemment régularisés. Dans les autres pays d’Europe, il me semble que la situation est la même, mais que le clivage est moins saillant. Comme toujours, la France a le génie spirituel de la radicalité.

– Les évêques ont-ils la même réaction vis-à-vis des autres instituts Ecclesia Dei ?

– Absolument, avec, entre ces instituts, toutes les nuances de gris que vous pouvez imaginer.

– Pourquoi accepter la liturgie rénovée est-il si important aux yeux des évêques français ?

– Il y a deux aspects dans votre question : il faut reconnaître la légitimité du rite rénové qui, parce qu’il a été promulgué par un pape qui a cherché à en rendre la célébration obligatoire, présente extrinsèquement les caractéristiques juridiques d’un rite catholique. C’est ce que j’appelle sa légitimité. A moins de tomber dans le sédévacantisme, on ne peut pas nier ce point. Les évêques, le pape même auraient raison d’insister sur ce point, ils ne le font malheureusement pas. Cela étant dit, reconnaître la légitimité du rite rénové, cela ne signifie pas que l’on soit obligé de le célébrer. Il n’a jamais été question d’imposer à tous la célébration du même rite. Jamais dans l’Eglise romaine une telle obligation n’a été manifestée. Il suffit de célébrer un rite catholique, un rite traditionnel, pour être catholique, M. de La Palice en aurait dit autant. Saint Pie V avait maintenu l’existence de rites qui pouvaient prouver une ancienneté de plus de deux siècles, le rite lyonnais, le rite mozarabe, le rite ambrosien et quantité d’autres. On n’aurait jamais obligé un prêtre célébrant le rite lyonnais à célébrer, même une fois, le rite romain. Cette notion de rite propre existe toujours dans le droit canon. Elle permet de comprendre ceux qui, comme nous, revendiquent la célébration exclusive de ce rite. Il y a un deuxième aspect, c’est l’ecclésiologie de communion, s’inspirant de la pratique des chrétiens orthodoxes, qui de manière très classique font ainsi le lien entre le corps mystique du Christ (son Eglise) et le corps eucharistique du Seigneur. Les orthodoxes insistent sur la célébration commune comme signe de l’unité. Les catholiques, qui ne sont toujours pas sortis des turbulences de l’après-concile, trouvent dans la célébration le dernier signe capable d’exprimer une unité devenue problématique. La théorie classique des « tria vincula » (les trois liens) semble devenue trop exigeante, embrassant classiquement la profession de foi, le culte et l’obéissance. Elle est aujourd’hui remplacée en pratique par la concélébration… l’acte cultuel, indépendamment de sa signification profonde. Bien évidemment, si cette tendance se confirmait, ce serait un indicatif grave, un signal pour l’avenir de l’Eglise.

– Ce que Benoît XVI a accordé aux traditionalistes est donc resté lettre morte ?

– Non… Mais la fameuse théorie des groupes stables, profondément réformiste parce qu’elle tendait à reconnaître un droit aux laïcs (le droit à la messe traditionnelle), n’a pas fonctionné. Le conservatisme de l’institution l’a emporté provisoirement. Les évêques dé- fendent leur pré carré et y admettent, à leurs conditions, des tradis au compte-gouttes. Et les jeunes tradis se lassent et vont fredonner les mélodies et cantiques de l’Emmanuel, pensant (à tort, à mon avis) que la piété suppléera à tout. Reste tout de même, pour l’Eglise du XXIe siècle, l’intuition prophétique du pape Benoît, tentant de donner une forme canonique à l’expression du cardinal Castrillón Hoyos : « Tous les catholiques ont droit de cité dans l’Eglise. » Ce sont les traditionalistes qui portent aujourd’hui la question fondamentale pour l’avenir de l’Eglise du droit des fidèles, face aux mutations de l’institution. Il appartient aux congrégations issues de la défunte commission Ecclesia Dei de faire valoir ce droit.