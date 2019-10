Prochain Café-Caté à Paris

Depuis l’an 2000, ce café-caté parisien animé par les Pères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier est un succès notamment auprès des jeunes professionnels et étudiants qui souhaitent se former dans un cadre chaleureux et amical.

Thème de l’année : « A la découverte des secrets de l’Evangile selon saint Matthieu. Plongée historique, spirituelle et morale par un commentaire vivant du texte. »

Prochain Café-Caté : le mardi 5 novembre. 139è Café-Caté : “Les 7 malédictions du Christ”, commentaire vivant du chapitre 23 de l’Evangile selon saint Matthieu, animé par le Père Henri-Marie Favelin, FSVF

Chaque mois, le premier mardi libre hors vacances scolaires à 20h30 dans un café du Quartier latin : Le Sorbon – 60, rue des Écoles – 75005 Paris – Métro 10 : Cluny-La Sorbonne / Bus 63, 86, 87 : Cluny

