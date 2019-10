Messe Pontificale en l’église de Saint Martin de Bréthencourt

Un lecteur nous indique que Mgr Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles, viendra célébrer une messe pontificale et visiter la communauté de Saint-Martin de Bréthencourt (78) le dimanche 24 novembre prochain. Depuis les années 70 à l’initiative d’un groupe de fidèles, une messe dans la forme extraordinaire est célébrée chaque dimanche et fêtes en l’église Saints Pierre et Paul de Saint Martin de Bréthencourt, commune d’Yvelines situé à l’ouest de Dourdan et au sud de Rambouillet. La communauté de fidèles a été desservie pendant quelques années par la Fraternité Saint-Pie X puis depuis 1988 des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre. Cette jeune communauté paroissiale s’est développée ses dernières années.

Une première à Saint-Martin de Bréthencourt : Le dimanche 24 novembre, une Messe Pontificale au faldistoire sera célébrée par Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, à 10h30 en l’église Saints Pierre et Paul de Saint-Martin de Bréthencourt avec la présence des unités scoutes de Saint-Martin, du Petit Choeur de Saint-Martin et des Sonneurs de Saint-Martin. suivie du déjeuner paroissial les salons du Château de Denonville

FSSP Saint-Martin de Bréthencourt