Le Club des Hommes en Noir et le synode sur l’Amazonie

Après l’interruption estivale, Le Club des Hommes en Noir revient pour une deuxième saison et un nouveau format. Désormais les nouveaux épisodes seront disponibles chaque vendredi. Cette semaine, c’est le synode pour l’Amazonie qui est au programme. Comme toujours, mais avec une note particulière en raison de la confusion qui règne dans et autour de ce synode, c’est un moment d’intelligence dont cette émission nous gratifie avec les contributions du R.P. Jean-François Thomas, S.J., de l’abbé Grégoire Cellier (FSSPXP) et de l’abbé Guillaume de Tanhoüarn (IBP), sous la houlette bienveillante mais attentive de Philippe Maxence.