La Fraternité Saint-Pierre se retire du projet de Résidence Sénior à Semur en Auxois

Nous avons reçu ce communiqué du Sécrétariat du District de France de la Fraternité Saint-Pierre. A plusieurs reprises, nous avions communiqué sur ce projet de résidence sénior en lien avec la Fraternité Saint-Pierre à Semur en Auxois (21). Plusieurs personnes nous avaient indiqué recevoir avec enthousiasme ce projet.

Communiqué du District de France de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

Bourges, le 30 octobre 2019

Chers amis & bienfaiteurs,

Avec regrets, nous devons vous informer que la Fraternité Saint-Pierre s’est retirée, en octobre dernier, du projet de Résidence Senior mené par la société SAS SAINT-BENOIT à Semur-en-Auxois. Il y a trois ans, nous avions accepté avec enthousiasme d’en assurer l’aumônerie et, en octobre 2017, avions laissé la SAS SAINT BENOIT vous présenter le projet dans notre « Lettre aux amis. » Malheureusement, dès l’année dernière, certains retards et plusieurs déconvenues nous ont inquiétés. Cependant la SAS SAINT-BENOIT nous assurant contrôler la situation, nous avons continué d’apporter notre soutien au projet. En avril dernier, nous sommes convenus, avec les dirigeants de la SAS SAINT-BENOIT, d’un possible transfert progressif du contrôle à la FSSP dès l’été 2019. Le but était de permettre à la FSSP de prendre part à la structuration du projet et à la conception de la future Résidence afin d’en assurer la pérennité, comme cela était demandé par plusieurs investisseurs. Avant cette étape importante, nous avons souhaité effectuer un audit du projet par des professionnels, en collaboration avec la SAS SAINT-BENOIT. En l’état des éléments qui nous ont été communiqués, nos conseils ont mis en lumière certaines fragilités auxquelles il fallait remédier. Malheureusement, les dirigeants de la SAS SAINT BENOIT ont refusé les diverses mesures préconisées alors que certaines se révélaient impérieuses au dire des professionnels qui nous conseillaient. Dans ces conditions, nous ne pouvons accepter de maintenir notre garantie morale à l’actuel projet et nous nous en sommes totalement retirés à la fin du mois d’octobre, ce dont nous tenions à vous informer. Nous regrettons d’avoir été contraints de prendre une telle décision mais nous ne pouvons soutenir un projet qui génère, de notre côté, de vraies inquiétudes.

Pour obtenir si besoin davantage d’information, vous pouvez demander à notre secrétariat à Bourges d’être rappelé par l’économe du District de France, l’abbé Louis Le Morvan.