La Fraternité Saint-Pie X entre dans sa 50ème année

L’ancien Supérieur général des Pères du Saint-Esprit voyait de nombreux jeunes gens se tourner vers lui depuis l’ouverture de la maison de Fribourg un an plus tôt. Tous désiraient recevoir une formation solide, alliant la doctrine à la piété, dont la spiritualité serait entièrement centrée sur le saint sacrifice de la messe dans son rite inchangé. L’acquisition de la maison d’Ecône, dans le Valais, allait bientôt permettre d’accueillir toujours plus de jeunes lévites.

Aujourd’hui, la Fraternité Saint-Pie X compte 3 évêques, 654 prêtres, 138 frères profès et 74 sœurs oblates. Dans ses 198 maisons réparties à travers le monde collaborent aussi 17 prêtres associés et 25 communautés de Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X.

Ses six séminaires accueillent pour l’année académique 2019 quelque 206 candidats dont 47 en année de spiritualité, la première année de formation. S’y ajoutent 38 jeunes gens qui se préparent à y entrer par une année d’humanités ou de pré-séminaire. Les noviciats totalisent 25 frères postulants, novices ou en année de formation.

Entrée dans la cinquantième année de son existence, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X célébrera l’année prochaine son jubilé d’or. Plus que jamais en ces temps d’extrême confusion et d’apostasie générale, « elle continue d’œuvrer pour le triomphe du Christ-Roi et invite toutes les âmes de bonne volonté à se joindre à elle dans cette entreprise surnaturelle exaltante » (Adresse du Chapitre général de 2018).

FSSPX News