Le Collège Frassati a besoin de vous

Le Groupe scolaire Frassati a été fondé en 2007 par Monsieur Girard. Après un collège et un lycée de garçons, une école primaire (mixte) a ouvert en 2017. L’établissement compte aujourd’hui 162 élèves.

Depuis plusieurs années des élèves étrangers viennent passer plusieurs mois au collège ou au lycée pour suivre la scolarité d’une école française et apprendre le français. L’établissement veut ainsi développer cette possibilité ouverte aux lycéens et collégiens étrangers avec le projet : Frassati-International dans le cadre d’une ancienne abbaye cistercienne à restaurer à proximité du groupe scolaire :

Frassati-International est une école catholique pour garçons située dans les Vosges pour des élèves âgés de 12 à 20 ans. Ces étudiants peuvent venir durant toute l’année, entre 1 et 12 mois se greffer aux classes françaises. L’objectif est d’apprendre la langue française et de découvrir la culture occidentale, en visitant la France et d’autres pays d’Europe et en côtoyant d’autres jeunes, français et étrangers.