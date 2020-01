Communiqué de Mgr Le Gall concernant l’interruption de la crèche vivante à Toulouse

Par ailleurs, voici les nominations du diocèse, en date du 29 novembre :

Par décision de Mgr l’Archevêque

Mgr Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille, retiré dans le diocèse de Toulouse, selon son souhait et avec son accord, a été nommé chapelain du Sanctuaire Saint-Jérôme. Cette nomination a pris effet le 1er octobre 2019.

M. l’abbé Pierre Barthez, prêtre du diocèse de Toulouse, tout en demeurant organiste titulaire de la cathédrale Saint-Étienne est autorisé à résider dans le diocèse d’Albi et d’y accomplir le ministère qui pourra lui y être confié (acte du 22 octobre 2019).

M. l’abbé Cyprien Comte, responsable provincial de la Formation au Diaconat permanent et responsable de la formation continue des prêtres au sein du Service diocésain de la Formation, prêtre auxiliaire sur l’ensemble paroissial de Castanet-Tolosan, par ailleurs enseignant à l’Institut Catholique de Toulouse, et aumônier général adjoint pour les Scouts et Guides de France est en outre nommé prêtre accompagnateur du Service diocésain de Formation. Cette nomination a pris effet le 1er septembre 2019.

M. l’abbé Jean Gakona, prêtre du diocèse de Gitega (Burundi) au service du diocèse de Toulouse, prêtre coopérateur au service de l’ensemble paroissial d’Aucamville-Saint-Loup-Cammas, est en outre nommé aumônier-prêtre auprès des Gens du Voyage. Cette nomination a pris effet le 1er novembre 2019.

M. l’abbé Jean-François Galinier-Pallerola, curé de la paroisse Saint-François d’Assise, archiviste diocésain, est en outre nommé Chancelier du diocèse et délégué épiscopal aux dispenses de mariage. Cette nomination prend effet le 1er janvier 2020.

M. l’abbé Dominique Spina, prêtre du diocèse de Bayonne au service du diocèse de Toulouse, aumônier du Carmel La Combe Sainte-Marie, membre de la Commission de PLS, prêtre accompagnateur de la Commission diocésaine d’Art Sacré, au service auprès des Archives diocésaines est en outre nommé archiviste diocésain, responsable des archives de Catholicité. Cette nomination prend effet le 1er janvier 2020.

M. le chanoine Christian Teysseyre, Prévôt du Chapitre Métropolitain, membre du Collège des Consulteurs, précédemment chancelier du diocèse est nommé chapelain du Sanctuaire Saint-Jérôme. Cette nomination prend effet le 1er janvier 2020.

Mgr l’Archevêque a autorisé dans le diocèse la Fraternité catholique de Bethesda présente dans la paroisse Saint-Exupère, relevant de l’Association la Communauté catholique Mère du Divin Amour (CMDA), étant reconnue comme Association Privée de Fidèles par Mgr l’archevêque d’Abidjan (acte du 31 octobre 2019).

Avec l’accord de Mgr l’Archevêque, le père Tanios Bteich, prêtre maronite a été nommé pour la Mission de Toulouse par Mgr El Gemayel, évêque de l’Éparchie N.-D du Liban, à Paris. Il loge au presbytère Saint-Jérôme.