Les Chanoinesses d’Azille ont besoin de vous !

La communauté des Chanoinesses Régulières de la de Dieu installées à Azille depuis 2008, compte aujourd’hui 18 soeurs. Elles poursuivent la rénovation de l’ancien monastère des Clarisses… et doivent refaire plus de 900m² de toitures dont l’état s’est aggravé avec les intempéries.

Lors des pluies et vents violents qui ont sinistré l’Aude en octobre 2018, et à nouveau en octobre 2019 (le chantier étant seulement commencé !), l’eau s’est infiltrée par la toiture jusqu’au 1er étage dans les chambres des sœurs et la bibliothèque, malgré les seaux, bâches et bassines qui tapissent le sol du grenier depuis des années.

Il faut se rendre à l’évidence : les toits, sans isolation, du monastère d’Azille construit à la fin du XIXème siècle sont maintenant une vraie passoire ! Des travaux urgents s’imposent !

Dès leur arrivée en 2008, les chanoinesses ont dû refaire le toit de l’église. Pour permettre aux familles et aux retraitants de faire une retraite au sec, elles avaient rénové la toiture de leur lieu d’accueil il y a 2 ans. Mais maintenant, elles ont besoin de vous pour les bâtiments monastiques et surtout pour leur infirmerie !