Des travaux à l’Abbaye du Barroux

Un lecteur nous invite à diffuser cet extrait de la dernière lettre aux Amis du Monastère (le Barroux) n°172 qui évoque le nouveau chantier de l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux qui veut agrandir sa bibliothèque et créer une nouvelle infirmerie pour les 55 frères qui sont quotidiennement à l’Abbaye.

Après les mois de préparation du dossier, ce fut le tour de la préparation du terrain : des milliers de mètres cubes ont été déplacés et la campagne environnante a résonné pendant plusieurs semaines du lancinant bruit des brise-roches. Nous savions que le sous-sol de notre colline était très accidenté, mais malgré l’étude de sol préalable nous avons eu quelques surprises : il a fallu extraire des rochers là où l’on pensait trouver du sable compacté, et pour uniformiser les fondations il a fallu parfois creuser assez profond. Mi-septembre une première grue de 30 mètres de haut a fait apparaître sa gracieuse silhouette dans le ciel de Provence, et quand vous lirez ces lignes elle aura été rejointe par sa jumelle à peine moins haute pour le côté nord du chantier, les deux bâtiments devant s’élever simultanément. Tout cela rappelle aux plus anciens d’entre nous la construction du monastère, achevée il y a presque trente ans. Et comme on dit souvent : après, c’est fini ! Merci de nous soutenir encore dans cette nouvelle étape importante.

