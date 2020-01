L’Institut du Christ Roi a fait l’acquisition de l’église presbytérienne Fortwilliam et Macrory à Belfast. Le 11 décembre dernier, Mgr Noel Treanor, évêque de Down and Connor, a bénie l’église et assisté à la messe célébrée par Mgr Gilles Wach, prieur général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

Photos ICRSP Facebook