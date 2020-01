Club des Hommes en Noir : hommage à Jean de Viguerie ; quelle attitude face au Saint Sacrement ?

Le dernier épisode du Club des Hommes de Noir de nos confrères de L’Homme Nouveau, mis en ligne le 20 décembre dernier, réunissait, autour de Philippe Maxence, l’abbé Claude Barthe, un des piliers de ce “club”, mais aussi deux “nouveaux venus” : le Père Paul Cocard, de la Communauté Saint-Jean, et l’abbé Alain Lorans, de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Après un digne hommage à l’historien Jean de Viguerie tout juste rappelé à Dieu dont les œuvres ont marqué plusieurs générations et en inspireront encore beaucoup d’autres, le débat s’instaure sur l’attitude – ou plutôt, les attitudes – qu’il convient d’adopter en présence du Saint-Sacrement. Un rappel qui n’est pas sans intérêt après un demi siècle au cours duquel on a pu amèrement constater une certaine désinvolture…