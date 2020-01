Les actes de baptême ne font plus mention de paternité et de maternité !

Sur le site de L’Homme Nouveau, l’abbé Barthe fait cette révélation :

L’affaire courait depuis 2013. Par lettre circulaire du 28 février dernier, le même évêque de Langres essayait en effet de rassurer ceux de ses confrères qui s’étaient émus du projet de réforme de la formulation des actes de baptême, dont le but était qu’elle « ne soit pas susceptible d’être attaquée en discrimination par les personnes concernées »(en clair, par les couples homosexuels « mariés » en vertu de la loi de 2013, présentant un enfant adopté pour le baptême, et plus tard par les baptisés eux-mêmes). Désormais, écrit Mgr de Metz-Noblat, dans tout acte de baptême, on fera désormais « le simple constat de sa situation familiale, sans porter sur celle-ci un jugement moral ». Formule étrange, car jamais les rédacteurs des actes de baptême n’ont « porté un jugement » sur la situation du père et de la mère du baptisé (quand le père était inconnu, il n’était pas déclaré ; quand la situation des parents était irrégulière, cela n’était pas mentionné).