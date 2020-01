Elle nous vient du Canada, et plus précisément de la Belle Province et du Québécois Sam, un formidable évangélisateur sur la toile. La journaliste et amie Jeanne Smits a débusqué cette vidéo sur sa chaîne YouTube Sam’parle. et ça nous parle aussi avec l’accent… La vidéo remonte à décembre 2018 mais, contrairement à moi, elle n’a pas pris une ride.