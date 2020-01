Voici une interprétation particulièrement puissante de l’un des plus beaux chants de Noël, entonné encore dans nos paroisses dans sa version latine ou ses adaptations en langues vernaculaires. L’Adeste Fideles, Accourez fidèles, n’est pas antique puisqu’il remonte au XVIIIe siècle, et le poème est généralement attribué à l’Anglais John Francis Wade (né en 1710 ou 1711 et décédé en 1786), un catholique jacobite exilé à Douai, dans le Nord de la France. La version que nous vous proposons d’écouter possède deux singularités. Elle a été entièrement enregistrée à Bethléem en 2013, dans l’environnement même qui vit la naissance du Sauveur du monde. Et elle est interprétée par un ténor exceptionnel qui est aussi un religieux : Frère Alessandro, franciscain italien de l’ordre des Frères mineurs (OFM), né à Assise en 1978. Écoutez cette splendeur dans l’esprit qui convient à ce jour de Noël : celui de l’adoration !

Saint et joyeux Noël à tous les lecteurs de Riposte Catholique !