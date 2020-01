Du nouveau sur iMass

Depuis quelques années, la messe célébrée dans la forme extraordinaire est disponible sur internet : en direct (à différentes heures de la journée en fonction des lieux) mais aussi en rediffusion permettant à ceux qui sont empêchés de bénéficier de la liturgie antique. L’abbé James Fryar, FSSP, initiateur de ce projet, a également développé une application permettant d’accéder à la messe ‘en ligne’ mais aussi à différentes autres fonctions sur iPhone ou Android. Il vient d’y ajouter une nouvelle fonction avec une carte des lieux de culte en application du Motu Proprio dans le monde.

LiveMass diffuse quotidiennement la Sainte Messe de nos apostolats à Sarasota (USA), Warrington (Angleterre) et Fribourg (Suisse) avec des sermons en anglais et en français respectivement, et fournit des enregistrements des messes à notre apostolat de Guadalajara avec des sermons en espagnol. Vous pouvez également trouver des liens vers le texte de l’Office de la Messe et de la Divine en latin et en anglais (ainsi que plusieurs autres langues). iMass est la version portable de LiveMass, fournissant toutes les fonctionnalités de la version internet ainsi qu’un Rituale Romanum pratique pour les prêtres (avec les formules pour diverses bénédictions, etc.), et bien sûr, la carte des lieux de culte dans le monde.