Mgr Celestino Migliore nouveau nonce apostolique en France

Communiqué de la Conférence des Évêques de France :

La Conférence épiscopale reçoit avec gratitude l’annonce de la nomination de Mgr Celestino Migliore comme Nonce Apostolique en France. Elle présente à Mgr Migliore ses vœux de bienvenue et l’assure de la prière de toute l’Église de France pour sa haute mission dans son double aspect de représentant du Saint-Siège auprès des autorités politiques de notre pays et de légat du Saint-Père auprès de notre Église. La Conférence épiscopale se réjouit de la nomination rapide du successeur de Mgr Ventura, après l’acceptation par le Pape de la démission de celui-ci, ses 75 ans atteints. Le parcours diplomatique de Mgr Migliore lui a permis de connaître de près à Strasbourg les institutions de l’Union européenne et aussi, tant à la Secrétairerie d’État qu’à l’ONU ou en Pologne ou à Moscou et Tachkent, de contribuer à quelques-uns des grands dossiers du dialogue entre les nations, du dialogue œcuménique et du dialogue interreligieux. La Conférence des évêques souhaite à Mgr Celestino Migliore une bonne arrivée et une heureuse découverte de notre pays».