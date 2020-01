Crèche vandalisée : réaction de Mgr Lebrun

Après plusieurs vols de personnages, la crèche de l’église Saint-André a été vandalisée samedi 11 janvier dernier. L’archevêché de Rouen a diffusé hier, dimanche 12 janvier, le communiqué suivant

Après des vols répétés de personnages dans une église de Rouen, une crèche a été saccagée à l’église Saint-André de Mont-Saint-Aignan ce samedi 11 janvier 2020. Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, après s’être rendu sur les lieux, déplore cette offense faite à la foi chrétienne. Il a exprimé à la paroisse et à son curé sa tristesse.

Chaque année, des milliers d’actes antireligieux sont recensés. Les cimetières profanés, les édifices religieux tagués et les intrusions malfaisantes sont des signes inquiétants. Le respect des convictions religieuses et de leurs symboles est constitutif de la dignité de la personne humaine, proclame la Déclaration universelle des droits de l’homme. Vouloir effacer de l’espace publique la foi et ses signes ne conduit-il pas à les penser comme des ennemis de la société ? L’éducation à la laïcité serait-elle en faillite ?

La crèche rappelle « combien Dieu est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition », vient de rappeler le Pape François. Les fidèles catholiques croient que Dieu n’est pas loin du cœur de ceux qui commettent de tels actes. Ils prient Dieu de convertir à son amour leur cœur et, aussi, le leur. Ils veulent être encore davantage des témoins de la douceur apportée à la crèche de Bethléem. Ils n’oublient pas les drames sans commune mesure qui parsèment le monde. Tout est lié.