Du nouveau pour l’Institut du Christ Roi à Rome

Un lecteur nous signale que depuis Noël, l’Institut du Christ Roi bénéficie d’une nouvelle église où les prêtres exercent leur apostolat dans le centre de la ville éternelle. Les prêtres de l’Institut assurent donc la messe tous les dimanches et fêtes à la Basilique Saints Celso et Giuliano (à côté du pont San Angelo – Château San Angelo) en remplacement de l’église du Gesù e Maria où l’Institut officiait depuis de très nombreuses années.

À la veille de Noël 2019, l’Institut du Christ-Roi a été invité par le recteur de la basilique des Saints Celso et Giuliano à faire de cette belle église baroque romaine notre nouvelle maison dans la ville éternelle. Non loin de Castello Sant’Angelo, l’Institut commencera cet apostolat en proposant le Saint Sacrifice de la Messe les dimanches et jours de fête à 10h et sera présent pendant la semaine pour les confessions et l’adoration du Très Saint Sacrement.