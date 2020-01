Mgr Aupetit livre une défense d’Humanae Vitae

Dans un ouvrage à paraître le 23 janvier aux éditions Salvator, intitulé Humanae Vitae, une prophétie, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris et ancien médecin, relis l’encyclique du pape Paul VI vis-à-vis des débats actuels. Cette encyclique avait fait beaucoup de bruit lors de sa parution et bon nombre d’évêques français l’avaient rejeté, méprisé et jeté aux orties. L’archevêque de Paris propose d’interroger la façon dont ce texte peut alimenter les débats sur l’éthique, la fécondité humaine, la place de l’homme et de la femme dans la société d’aujourd’hui.

Dans une émission diffusée par Radio Notre Dame, le 2 février 2019, l’archevêque abordait déjà cette question, sur le thème : L’Encyclique « Humanae Vitae », une « attitude prophétique ». « Ce n’est pas une morale, c’est un chemin », explique l’archevêque de Paris qui appelle chacune et chacun à réfléchir sur la beauté de l’homme, de la femme et de la Création. Cette émission peut être réécoutée ici.