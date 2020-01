19 janvier : les évêques de Blois et d’Avignon communiquent

De Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois :

Notre pays est secoué actuellement par de graves questions sociales. Ces questions, qui engagent la solidarité des générations dans l’organisation du système des retraites, nous préoccupent et nous concernent tous. Elles ne doivent pas pour autant nous faire oublier les projets de lois sociétales dans lesquels se joue l’humanité de demain : lorsque la procréation est abandonnée à la technique, lorsque la relation la plus fondatrice, celle de paternité et de filiation, est brouillée jusque dans le vocabulaire employé, alors les autres relations (conjugalité et fraternité) s’en trouvent fragilisées à l’extrême, et c’est notre existence tout entière qui devient marchandisée et finalement indéchiffrable. Dans ce domaine, notre société est en train de jouer avec le feu.

Ma position sur ces sujets est déjà bien connue : je m’en suis expliqué dans mon communiqué du 26 septembre où j’annonçais ma participation à la manifestation du 6 octobre. C’est pourquoi il me suffit de reprendre aujourd’hui à l’adresse de tous la parole du cardinal Vingt-Trois en 2013 : « manifestez-vous ! »

Prochainement devrait paraître sur ce sujet un manifeste émanant de la Conférence des évêques de France. Ce texte sera co-signé par de nombreuses personnalités, tant de l’Église que de la société civile. Je le fais mien par avance.

De Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon :

J’aurais aimé pouvoir participer à la manifestation de dimanche prochain, comme je le fis le 6 octobre dernier, mais malheureusement je suis en Italie pour un rassemblement jusqu’à lundi prochain.

Je souhaite vraiment qu’il y ait beaucoup de monde pour dire combien notre société n’a plus de boussole et est prête à tout, chacun ayant le droit de déterminer par lui-même ce qui est bien ou mal pour lui. Non seulement il y a un refus de toute loi naturelle, mais une telle position correspond exactement au péché originel. L’homme ne devait pas toucher à l’arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aujourd’hui, l’homme veut être à lui-même sa propre règle ! Rien de nouveau sous le soleil, sinon l’ampleur que prend ce refus de toute dépendance, surtout de Dieu, le Créateur.

Je serai uni à tous par la prière et dans l’eucharistie de dimanche.