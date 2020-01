Retraite des Coeurs de Jésus et de Marie du 24 au 27 février (Lourdes)

La découverte de la doctrine du Sacré-Cœur en particulier peut véritablement changer notre vie. Par imitation, c’est laisser le cœur de Jésus agir en nous par celui de Marie. Le message du Sacré-Cœur avec celui de Lourdes sont pour notre temps et constituent le moyen parfait pour demeurer fidèle à notre baptême. Dans le cadre du sanctuaire de Lourdes propice à cette dévotion, bénéficiez d’instructions puis d’entretiens personnels. Redécouvrez cette doctrine et cette spiritualité à travers la tradition des saints qui en ont fait la promotion et faites l’expérience spirituelle de l’amour de Dieu et de sa miséricorde.