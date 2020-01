Année sainte Geneviève à Paris : veillée de prière et d’accueil à la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile

Communiqué.

Durant cette année 2020, le diocèse de Paris célèbre le 1600 ème anniversaire de la naissance de sainte Geneviève, patronne de la cité. Dans le cadre de cette année jubilaire est organisée dans tout le diocèse une veillée de prière le samedi 25 janvier sur le thème « Eglise ouverte pour sainte Geneviève ». À cette occasion, la Paroisse saint Eugène-sainte Cécile (rue Sainte Cécile, 75009 Paris) propose un accueil organisé autour des moments liturgiques suivants :

– 19 h : Messe solennelle de sainte Geneviève selon la forme extraordinaire du rite romain avec bénédiction du cierge et des petits pains de sainte Geneviève – Distribution des pains bénits

– 21 h : Matines chantées de la fête de sainte Geneviève selon le propre de l’église Saint-Étienne-du-Mont et de l’ancienne Abbaye de sainte Geneviève (Invitatoire et 1 er nocturne)

– Vers 22 h 30 : exposition du Saint-Sacrement et adoration

Durant toute cette soirée une illumination intérieure de l’église et un accueil des personnes de passage seront organisés.

De plus, il est à noter que le mardi 21 janvier et le dimanche 2 février, les reliques de sainte Geneviève seront exposées dans l’église de la paroisse Saint Eugène-Sainte Cécile

Contacts : 4 rue du Conservatoire 75009 Paris – Tél. 01 48 24 70 25 – [email protected]