Le Petit Salésien (ICRSP)

Le Petit Salésien est une nouvelle publication de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre en France sortie à quelques jours de la fête de Saint-François de Sales (26 janvier).

Cette publication annuelle veut faire échos des 7 écoles dirigées ou soutenues par l’Institut : Ecole Sainte-Philomène (Rennes 35), Groupe Scolaire Saint-Dominique (Le Pecq 78), Ecole Saint-Martial (Limoges 87), Cours Herrade de Landsberg (Strasbourg 67), Institution Sainte-Anne (Orélans 45), Ecole Notre-Dame de Fatima (La Chapelle d’Armentières 59), Cours Notre-Dame (Montpellier 34).

Dans ce premier éditorial, le Chanoine Valadier, provincial de France, évoque la spécificité de ces écoles : De spiritualité salésienne, c’est à l’école de saint François de Sales et à l’exemple d’un de ses illustres disciples, saint Jean Bosco, que les prêtres de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre entendent relever le défi de la formation de la jeunesse. La vie des écoles occupe une large place dans celle de notre communauté. Les défis sont de taille pour permettre à ces écoles de perdurer et de croître, mais nous sommes trop conscients que les jeunes d’aujourd’hui sont les cadres de la société de demain pour laisser de côté cette mission éducative. Nous pouvons déplorer et gémir devant l’hostilité du monde dans lequel nous vivons, mais nous pouvons aussi poser des actes sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, et l’œuvre des écoles est un moyen concret de travailler à la restauration d’une société chrétienne, si Dieu le veut.

