Un nouveau directeur de l’Enseignement catholique à Lyon

Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, a nommé officiellement, vendredi 23 janvier, Philippe Paré, comme directeur diocésain de l’Enseignement catholique de Lyon. Sa mission prendra effet à la rentrée prochaine.

Cette mission arrive au “terme d’une procédure de discernement et après consultation du Secrétaire général de l’Enseignement catholique,” Philippe Delorme, selon les mots de Mgr Michel Dubost. Philippe Paré succèdera à Gilles de Bailliencourt.

Directeur diocésain de Laval depuis 12 ans, Philippe Paré a été nommé en 2008 par Mgr Thierry Scherrer, alors nouvel évêque en Mayenne. C’est une belle mission et un beau challenge professionnel et évangélique qui l’attend, dans un diocèse qui compte 90 000 élèves et 290 établissements catholiques.