Prières pour les 4 membres de SOS Chrétiens d’Orient

Riposte Catholique a régulièrement évoqué la belle oeuvre entreprise par SOS Chrétiens d’Orient auprès de nos frères d’Irak, de Syrie, de Jordanie, du Liban ou encore de Terre-Sainte.

4 membres de SOS Chrétiens d’Orient (dont 3 Français) ont disparu en début de semaine dernière en Irak. Nous nous joignons à la chaîne de prières proposé à leur intention :

1 Pater, 1 Ave et 1 Gloria

Prière à Saint Charbel

Ô Dieu de bonté, de miséricorde et de tendresse, nous nous prosternons devant Vous et Vous adressons du fond du cœur une prière d’action de grâce pour tout ce que Vous daignez nous accorder par l’intercession de Votre bien-aimé Saint Charbel. Nous Vous sommes très reconnaissants, ô miraculeux Saint Charbel ; présentez au Seigneur nos prières et aidez-nous toujours afin que nous restions dignes des grâces de Dieu et que je nous méritions votre protection. Amen.

Litanie pour la libération des captifs

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)

Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)

Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)