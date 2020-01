Ce samedi 1er février, six séminaristes de l’Institut du Bon Pasteur recevront la soutane et la tonsure à 10h00 en l’église Saint Jean Baptiste de Courtalain. La messe sera suivie d’un déjeuner à 12h30 et des Vêpres à 18h00.

Vous pourrez visionner cette vidéo qui explique la cérémonie ainsi que tout ce qui est lié à la soutane :

Séminaire Saint Vincent de Paul (Institut du Bon Pasteur)